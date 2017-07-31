Wizz Air gibt Junizahlen bekannt

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im Juni 2017 insgesamt 2,488 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Wachstum von 23,6 Prozent.

Bei Wizz Air stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuni um 23,8 Prozent auf 4,272 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 24,5 Prozent auf 3,941 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 92,3 Prozent und hat sich somit um 0,6 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Wizz Air insgesamt 25,217 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 20,9 Prozent.