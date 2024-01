Airbus verzeichnet Rekordjahr bei Bestellungen

Airbus A321XLR First Flight (Foto: Airbus)

Airbus hat im vergangenen Jahr so viele Aufträge wie noch nie zuvor erhalten. Im Jahr 2023 gingen Bestellungen für 2.094 Flugzeuge ein, dies übertraf den Rekord von 1.503 Flugzeugorders aus dem Jahr 2013.

Bei den Auslieferungen konnte der Rekordwert aus dem Jahr 2019 vor der Coronakrise nicht übertroffen werden. Im vergangenen Jahr lieferte Airbus 735 Verkehrsflugzeuge aus, das waren leicht mehr als die geplanten Auslieferungen von 720 Flugzeugen. Vor der Coronapandemie im Jahr 2019 konnte der europäische Flugzeughersteller 863 Verkehrsflugzeuge ausliefern. Die ausgelieferten Flugzeuge gingen an insgesamt 87 Kunden. Der Auftragsbestand liegt bei 8.598 Flugzeugen was in etwa einer Zeitspanne von 10 Jahren entspricht.

Airbus Auslieferungen im Jahr 2023