Transavia meldet mehr Passagiere

Transavia Boeing 737 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im April 2018 insgesamt 1,349 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 1,3 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um drei Prozent auf 2,597 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut während sich die Nachfrage um 4,3 Prozent auf 2,347 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im April bei sehr hohen 90,4 Prozent und hat sich somit um weitere 1,1 Prozentpunkte verbessert.

In den ersten vier Monaten konnte Transavia 4,076 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 7,8 Prozent.