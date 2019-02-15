Transavia meldet mehr Passagiere

Transavia Boeing 737 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im Januar 2019 insgesamt 863 Tausend Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 4,4 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 10,7 Prozent auf 1,829 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut während sich die Nachfrage um 10,1 Prozent auf 1,628 Milliarden Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im Januar bei hohen 89,0 Prozent und hat sich somit um 0,5 Prozentpunkte leicht verschlechtert.

Im Berichtsjahr 2018 benutzten 15,828 Millionen Passagiere Transavia, das entspricht einem Wachstum von 7,1 Prozent.