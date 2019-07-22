Transavia meldet starkes Wachstum

Transavia Boeing 737-800 (Foto: Hector Perestelo)

Die holländische Transavia konnte im Juni 2019 insgesamt 1,743 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von neun Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde verglichen mit dem Vorjahresjuni um 10,1 Prozent auf 3,346 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut während sich die Nachfrage um 11,1 Prozent auf 3,131 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im Juni bei sehr hohen 93,6 Prozent und hat sich somit um 0,8 Prozentpunkte verbessert.

Im ersten Halbjahr 2019 sind bei Transavia 7,823 Millionen Fluggäste zugestiegen, das entspricht einem Wachstum von sieben Prozent.