Transavia meldet mehr Passagiere

Transavia Boeing 737 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im November 2017 insgesamt 768 Tausend Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 7,2 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um sieben Prozent auf 1,555 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut während sich die Nachfrage um 10,5 Prozent auf 1,214 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im November bei 90,4 Prozent und hat sich somit um 2,8 Prozentpunkte verbessert.

In den ersten elf Monaten benutzten 13,972 Millionen Passagiere die Dienste von Transavia, das entspricht einem Wachstum von 11,8 Prozent.