Transavia meldet starkes Wachstum

Transavia Boeing 737-800 (Foto: Hector Perestelo)

Die holländische Transavia konnte im Juni 2017 insgesamt 1,480 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 11,4 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 11,1 Prozent auf 2,774 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut während sich die Nachfrage um 12,9 Prozent auf 2,507 Milliarden Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im Juni bei hohen 90,4 Prozent und hat sich somit um 1,5 Prozentpunkte verbessert.

Im ersten Halbjahr 2017 sind bei Transavia 6,812 Millionen Fluggäste zugestiegen, das entspricht einem Wachstum von 20,4 Prozent.