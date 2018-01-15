Transavia meldet mehr Passagiere

Transavia Boeing 737 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im Dezember 2017 insgesamt 802 Tausend Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 2,8 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt. Die holländische Fluggesellschaft ist eine hundertprozentige Air France KLM Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 3,6 Prozent auf 1,463 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut während sich die Nachfrage um 8,9 Prozent auf 1,463 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im Dezember bei 88,9 Prozent und hat sich somit um 4,3 Prozentpunkte stark verbessert.

Im Berichtsjahr 2017 benutzten 14,773 Millionen Passagiere Transavia, das entspricht einem Wachstum von 11,2 Prozent.