Air France unter Spardruck

Air France informierte am Freitag, dem 4. September 2009, über weitere Sparmassnahmen und bietet Mitarbeitern Abgangsentschädigungen an.

Wie alle europäischen Fluggesellschaften mit grossen Netzwerken musste auch Air France ihre Kapazitäten kräftig abbauen. In diesem Jahr schränkte Air France ihr Angebot beim Passagierverkehr um rund 5 Prozent ein und sieht sich gezwungen weiter zu sparen. In einer Pressemitteilung gab Air France bekannt, dass im Liniendienst weitere Kapazitätsreduktionen von fünf Prozent nötig sind, mit diesem Abbau strebt Air France eine bessere Auslastung ihrer Flüge an. Die Gesellschaft wird zudem ihr Mittelstreckennetzwerk genau unter die Lupe nehmen und wo nötig Anpassungen vornehmen. Auch das Frachtgeschäft läuft bei Air France nur schleppend, die Gesellschaft musste in diesem Marktsegment grosse Rückgänge hinnehmen und sieht sich gezwungen, die Kapazitäten um weiter 15 Prozent abzubauen, damit sich die Auslastung wieder verbessert. Air France will zusammen mit den Gewerkschaften Lösungen suchen, um in den nächsten Monaten über Abgangsentschädigungen freiwillige Kündigungen zu erwirken. Air France möchte durch diese Massnahmen bis zu 1500 Stellen abbauen.