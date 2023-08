Air Berlin mit mehr Russlandflügen

Neu ist die tägliche Nonstop-Verbindung von Düsseldorf nach St. Petersburg. Ebenfalls einmal täglich hebt auch im Sommer 2009 wieder ein Jet von Berlin-Tegel nach St. Petersburg ab.



Zusätzlich zu der täglichen Verbindung am Morgen können Air Berlin-Gäste ab Berlin-Tegel im Sommer 2009 sechsmal pro Woche (täglich außer Samstag) auch am Abend nach Moskau fliegen. Zwischen Düsseldorf und Moskau sowie München und Moskau wird das Flugangebot um jeweils eine Verbindung am Samstag bzw. Sonntag erhöht. Von Wien fliegt NIKI auch im Sommer 2009 wieder sechsmal wöchentlich (täglich außer Samstag) nach Moskau.

Der Sommerflugplan beginnt am 1. Mai 2009 und endet am 31. Oktober 2009.