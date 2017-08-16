General Aviation
14.06.2022 RK
Mudry CAP 20 LS-200
Die CAP 20 LS-200 ist ein einplätziges Kunstflugzeug und wurde bis Ende der 1970er Jahre in einer kleinen Serie von zwölf Exemplaren gebaut.
21.03.2021 RK
Piper PA-28R-201 Arrow III
18.05.2020 RK
Embraer Phenom 300
Bei dem Embraer Phenom 300 handelt es sich um einen Light Jet aus dem Hause Embraer. Der Kleinjet wurde im November 2005 zusammen mit dem Very Light Jet Phenom 100 lanciert und im Dezember 2009 am Markt eingeführt.
04.03.2020 RK
Piper PA-46 Malibu Meridian
Die Piper PA-46 Malibu Meridian ist ein Reiseflugzeug für sechs Personen. Es ist eine Weiterentwicklung der PA-46 Malibu, das Flugzeug mit Turbopropantrieb ist seit November 2000 auf dem Markt. Heute wird sie unter dem Namen Piper PA-46 M500 vermarktet, mehr als 550 dieser einmotorigen Turboprops wurden bereits ausgeliefert.
02.12.2019 RK
Piper PA-34-220T Seneca III
Bei der Piper PA-34-220T Seneca III handelt es sich um ein zweimotoriges Reiseflugzeug, das sich auch sehr gut für die Pilotenausbildung eignet. Die Piper Seneca III ist das Nachfolgemodell der Seneca II und kam Ende 1981 auf den Markt.
22.11.2019 RK
Piper PA-30 Twin Comanche
Die Piper PA-30 Twin Comanche ist ein zweimotoriges Reiseflugzeug für bis zu vier Insassen, das Flugzeug kam 1963 auf den Markt. Bis 1973 wurden 2.142 Twin Comanche ausgeliefert.
22.11.2019 RK
Piper Pa-46-310P Malibu
Die Piper Pa-46-310P Malibu ist ein einmotoriges Reiseflugzeug mit Druckkabine, das Flugzeug absolvierte am 30. November 1979 den Jungfernflug.
14.11.2019 RK
Piper PA-28 Cherokee
Die Piper PA-28 Cherokee ist ein viersitziges Reise- und Schulflugzeug, die PA-28 aus den 1960er Jahren bildet den Grundstein für eine der erfolgreichsten Flugzeugfamilien. Die PA-28 wird auch heute noch gebaut.
13.03.2019 RK
DAHER TBM 910
Bei der TBM 910 handelt es sich um eine Weiterentwicklung der TBM 900, die wiederum aus dem Grundmuster TBM 700 entstanden ist. Die TBM 910 ist seit März 2017 auf dem Markt.
05.03.2019 RK
Cessna Citation III
Mit der Citation III schaffte Cessna in den 1980er Jahren den Einstieg in das Segment der mittelschweren Geschäftsreiseflugzeuge. Die zweistrahlige Citation III steht auch heute noch bei zahlreichen Firmen im Einsatz.
12.02.2019 RK
Embraer Phenom 100
Bei dem Embraer Phenom 100 handelt es sich um einen Very Light Jet aus dem Hause Embraer. Der Kleinjet wurde im November 2005 lanciert und im Dezember 2008 am Markt eingeführt. Embraer hat mit dem leistungsstarken Phenom 100 das Marktsegment der Kleinjets tüchtig aufgemischt.
16.08.2017 RK
Cessna Citation II
Die Cessna Citation II ist ein sehr erfolgreicher Kleinjet aus dem US amerikanischen Wichita, Kansas. Mit der Citation II hat Cessna den endgültigen Durchbruch in die Welt der Business Jets geschafft.