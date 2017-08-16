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Avions Mudry CAP 20 LS-200
Mudry CAP 20 LS-200

14.06.2022 RK

Mudry CAP 20 LS-200

Die CAP 20 LS-200 ist ein einplätziges Kunstflugzeug und wurde bis Ende der 1970er Jahre in einer kleinen Serie von zwölf Exemplaren gebaut.

Piper PA-28R-201 Arrow III
Piper PA-28R-201 Arrow III

21.03.2021 RK

Piper PA-28R-201 Arrow III

Embraer Phenom 300
Embraer Phenom 300

18.05.2020 RK

Embraer Phenom 300

Bei dem Embraer Phenom 300 handelt es sich um einen Light Jet aus dem Hause Embraer. Der Kleinjet wurde im November 2005 zusammen mit dem Very Light Jet Phenom 100 lanciert und im Dezember 2009 am Markt eingeführt.

Piper PA-46 Malibu Meridian
Piper PA-46 Malibu Meridian

04.03.2020 RK

Piper PA-46 Malibu Meridian

Die Piper PA-46 Malibu Meridian ist ein Reiseflugzeug für sechs Personen. Es ist eine Weiterentwicklung der PA-46 Malibu, das Flugzeug mit Turbopropantrieb ist seit November 2000 auf dem Markt. Heute wird sie unter dem Namen Piper PA-46 M500 vermarktet, mehr als 550 dieser einmotorigen Turboprops wurden bereits ausgeliefert.

Piper PA-34-220T Seneca III
Piper PA-34-220T Seneca III

02.12.2019 RK

Piper PA-34-220T Seneca III

Bei der Piper PA-34-220T Seneca III handelt es sich um ein zweimotoriges Reiseflugzeug, das sich auch sehr gut für die Pilotenausbildung eignet. Die Piper Seneca III ist das Nachfolgemodell der Seneca II und kam Ende 1981 auf den Markt.

Piper PA-30 Twin Comanche
Piper PA-30 Twin Comanche

22.11.2019 RK

Piper PA-30 Twin Comanche

Die Piper PA-30 Twin Comanche ist ein zweimotoriges Reiseflugzeug für bis zu vier Insassen, das Flugzeug kam 1963 auf den Markt. Bis 1973 wurden 2.142 Twin Comanche ausgeliefert.

Piper Pa-46-310P Malibu
Piper Pa-46-310P Malibu

22.11.2019 RK

Piper Pa-46-310P Malibu

Die Piper Pa-46-310P Malibu ist ein einmotoriges Reiseflugzeug mit Druckkabine, das Flugzeug absolvierte am 30. November 1979 den Jungfernflug.

Piper Cherokee PA-28
Piper PA-28 Cherokee

14.11.2019 RK

Piper PA-28 Cherokee

Die Piper PA-28 Cherokee ist ein viersitziges Reise- und Schulflugzeug, die PA-28 aus den 1960er Jahren bildet den Grundstein für eine der erfolgreichsten Flugzeugfamilien. Die PA-28 wird auch heute noch gebaut.

DAHER TBM 910
DAHER TBM 910

13.03.2019 RK

DAHER TBM 910

Bei der TBM 910 handelt es sich um eine Weiterentwicklung der TBM 900, die wiederum aus dem Grundmuster TBM 700 entstanden ist. Die TBM 910 ist seit März 2017 auf dem Markt.

Cessna Citation III
Cessna Citation III

05.03.2019 RK

Cessna Citation III

Mit der Citation III schaffte Cessna in den 1980er Jahren den Einstieg in das Segment der mittelschweren Geschäftsreiseflugzeuge. Die zweistrahlige Citation III steht auch heute noch bei zahlreichen Firmen im Einsatz.

Embraer Phenom 100
Embraer Phenom 100

12.02.2019 RK

Embraer Phenom 100

Bei dem Embraer Phenom 100 handelt es sich um einen Very Light Jet aus dem Hause Embraer. Der Kleinjet wurde im November 2005 lanciert und im Dezember 2008 am Markt eingeführt. Embraer hat mit dem leistungsstarken Phenom 100 das Marktsegment der Kleinjets tüchtig aufgemischt.

Cessna Citation II (Foto: Jet Advisor)
Cessna Citation II

16.08.2017 RK

Cessna Citation II

Die Cessna Citation II ist ein sehr erfolgreicher Kleinjet aus dem US amerikanischen Wichita, Kansas. Mit der Citation II hat Cessna den endgültigen Durchbruch in die Welt der Business Jets geschafft.

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