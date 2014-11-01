Saab B-17

Saab B-17, Herstellerland: Schweden Die Saab B-17 wurde als einmotoriges Aufklärungs- und Bombenflugzeug entwickelt. Sie war die erste Eigenentwicklung des Konzerns. Spannweite: 13,70 m, Länge: 10,10 m, Maximales Abfluggewicht: 3.860 kg

Der Entwicklungsauftrag zu einem einmotorigen Aufklärungs- und Bombenflugzeug ging 1937 an die AB Förenade Flygverkstader . Im November 1938 begann dann die Firma ASJA in Linköpping mit den Vorbereitungen zum Bau der als L-10 bezeichneten Maschine. Auf Betreiben der schwedischen Regierung wurden im Sommer 1939 die ASJA und die AB Förenade in die Svenska Aero Aktie Bolaget (SAAB) eingegliedert. Aus der L-10 wurde so die SAAB B-17. Am 18.Juni 1940 fand der Erstflug statt, der reibungslos verlief. Die Maschine war die erste Eigenentwicklung des Konzerns, Sie war ein freitragender Ganzmetall-Mitteldecker mit einem amerikanischen Sternmotor Pratt&Whittney Twin Wasp und einem Einziehfahrwerk. Die Erprobung bei der schwedischen Luftwaffe ergaben keine Probleme, so dass bereits im Dezember 1940 von der schwedischen Regierung ein Auftrag über 300 SAAB B-17 in der Bomberausführung erteilt wurde. 1942 begann die Auslieferung der ersten B-17A von insgesamt 132 Stück mit dem Pratt&Whittney Sternmotor, im selben Jahr folgte die Version B-17 B, die als Antrieb einen in Lizenz gefertigten Bristol Mercury XXIV erhielt und 55mal vom Band lief. Die folgende Version B-17 C, von der 77 Exemplare gebaut wurden, erhielt als Antrieb einen italienischen Piaggio P XI, einen in Lizenz gebauten Gnome Rhone 14 K. Die B-17 B und C lösten bei den schwedischen Luftstreitkräften die veralteten Douglas DB-8 ab. Als letzte Version wurde 1943 die B-17 BS, eine Version als Schwimmer-Aufklärungsflugzeug gebaut. Diese Maschinen waren der Ersatz für die Heinkel He 114 und He 115. Nach dem Bau von 322 B-17 aller Versionen lief 1944 der Serienbau aus. Die SAAB B-17 blieb bis 1947 im aktiven Dienst. Einige Maschinen erhielten ab 1945 die dänischen Luftstreitkräfte. Zwischen 1946 ? 1950 wurden 46 ausgemusterte Maschinen an Äthiopien geliefert.

SAAB B-17 (Archiv: Eberhard Kranz)

Technische Daten: SAAB B-17 C

Baujahr: 1943

Verwendung: leichter Bomber, land- oder seegestütztes Aufklärungsflugzeug

Besatzung: 2-3 Mann

Triebwerk: 1 x luftgekühlter Vierzehn Zylinder Sternmotor Piaggio P XI RC40D

Startleistung: 1.080 PS (795 kW)

Dauerleistung in 4.000 m: 970 PS (713 kW)

Propeller: verstellbarer Dreiblatt- Metallpropeller

Propellerdurchmesser: 2, 66 m

Propellerfläche: 5,56 m²

Spannweite: 13,70 m Länge: 10,10 m Höhe: 4,50 m Flügelfläche: 28,40 m² Spurweite: 3,57 m V-Stellung: +3° Leermasse: 2.145 kg Startmasse normal: 3.455 kg Startmasse maximal: 3.860 kg Kraftstoff: 980 Liter Flächenbelastung: 135,6 kg/m² Leistungsbelastung: 3,6 kg/PS (4,88 kg/kW) Höchstgeschwindigkeit in Bodennähe: 415 km/h Höchstgeschwindigkeit in 4.000 m: 435 km/h Reisegeschwindigkeit in 4.000 m: 350 km/h Landegeschwindigkeit: 120 km/h Gipfelhöhe: 6.500 m Steigleistung: 6,5 m/s Steigzeit auf 1.000 m: 2,6 min Steigzeit auf 5.000 m: 13,5 min Reichweite normal: 1.450 km Reichweite maximal: 1.800 km maximale Flugdauer: 5,25 h

Bewaffnung: zwei 8 mm Maschinengewehre Ksp m/22F starr in den Tragflächen und ein 8 mm Maschinengewehr Ksp m/22 R auf einer Schwenklafette im hinteren Teil der Kabine.

Bombenlast normal : 500 kg

Bombenlast maximal: 650 kg