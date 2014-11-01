Mitsubishi Ki-67 Hiryu

Mitsubishi Ki-67 Hiryu, Herstellerland: Japan Die Mitsubishi Ki-67 Hiryu, sollte die inzwischen veraltete Nakajima ersetzen. Spannweite: 22,40 m, Länge: 18,72 m, Maximales Abfluggewicht: 14.100 kg

Im April 1941 erhielt Mitsubishi von der Armee den Auftrag einen neuen schweren Bomber zu entwickeln, der die inzwischen veralteten Nakajima Ki-49 ersetzen sollte. Mitsubishi entwarf darauf hin einen aerodynamisch hochwertigen zweimotorigen Mitteldecker mit einziehbarem Heckradfahrwerk und Zentralleitwerk. Die Maschine sollte in Ganzmetallbauweise hergestellt werden. Im Herbst 1941 erteilte die Armee nach eingehender Prüfung des Projektes einen Auftrag über drei Prototypen. Der Erstflug fand am 27.Dezember 1942 statt. Durch die sehr enge Motorverkleidung kam es zu Kühlproblemen am hinteren Zylinderstern, so dass langwierige Versuche notwendig wurden. Erst Ende 1943 war die Maschine so ausgereift, dass die Serienproduktion beschlossen wurde. Anfang 1944 begann nun die Serienproduktion bei Mitsubishi und in Lizenz bei Kawasaki. Trotz der nun höchsten Priorität kam es durch die ständig zunehmenden amerikanischen Luftangriffe auf die Flugzeugwerke und deren Zulieferer zu ständigen Produktionsunterbrechungen. Bis zur Kapitulation Japans im August 1945 wurden 697 Exemplare ausgeliefert. Der Einsatz der Ki-67, von den Alliierten mit dem Codenamen Peggy bezeichnet, begann im Oktober 1944. Hinsichtlich ihrer Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit war sie der beste japanische Bomber. Nachteilig erwies sich die relativ geringe Bombenlast, während mit maximaler Bombenlast die reichweite für strategische Operationen nicht ausreichend war. Die Bewaffnung war mit einer Maschinenkanone und vier schweren Maschinengewehren für japanische Verhältnisse als stark zu bezeichnen. 1944/45 baute Tadshikawa 22 Maschinen zu schweren Bomberzerstörern mit der Bezeichnung Ki-109 um, die speziell zur Bekämpfung der B-29 dienten.

Mitsubishi Ki-67 Hiryu (Archiv: Eberhard Kranz)

Technische Daten: Mitsubishi Ki-67 Hiryu

Verwendung: schweres Bombenflugzeug

Baujahr: 1944

Besatzung: 7 Mann

Triebwerk: zwei luftgekühlte 18 Zylinder Doppelsternmotore Mitsubishi Ha-42-11

Startleistung: 1.875 PS (1.397 kW)

Dauerleistung: 1.700 PS (1.267 kW) in 5.700 m

Spannweite : 22,40 m Länge: 18,72 m größte Höhe: 5,65 m Spurweite: 5,92 m Propellerdurchmesser: 3,70 m Propellerfläche: 10,75 m² Flügelfläche: 65,50 m² V-Form: +4,5° Leermasse: 8.655 kg Startmasse normal: 13.350 kg Startmasse maximal: 14.100 kg Tankinhalt: 1.950 Liter Flächenbelastung: 215,3 kg/m² Leistungsbelastung: 3,76 kg/PS (5,05 kg/kW) Höchstgeschwindigkeit in Bodennähe: 524 km/h Höchstgeschwindigkeit in 5.700 m: 554 km/h Reisegeschwindigkeit in 5.000 m: 440 km/h Gipfelhöhe: 9.500 m Steigleistung: 9,4 m/s Steigzeit auf 1.000 m: 1,9 min Steigzeit auf 3.000 m: 6,2 min Steigzeit auf 6.000 m: 14,4 min Reichweite normal: 960 km (mit maximaler Bombenlast) Reichweite maximal: 3.000 km (mit 800 kg Bombenlast) Flugdauer: 7,0 h Startstrecke: 560 m Landestrecke: 750 m Landegeschwindigkeit: 120 km/h

Bewaffnung: eine 20 mm Maschinenkanone AKM und vier 12,7 mm Maschinen-gewehre AKG

Bombenlast normal: 800 kg

Bombenlast maximal: 1.600 kg