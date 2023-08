Air Berlin fliegt neu nach Pristina

Ab dem Winterflugplan fliegt Air Berlin ab Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, München und Zürich nach Pristina.

Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft baut ihre Präsenz in Osteuropa weiter aus und bietet im Winter erstmals in Zusammenarbeit mit dem Reiseveranstalter Kosova Airlines Flüge nach Pristina an. Ab dem 4. November 2009 ist die Hauptstadt des Kosovo aus Düsseldorf, Frankfurt, Hannover und München für Air Berlin-Gäste bis zu zwei Mal pro Woche nonstop zu erreichen. Von Zürich aus starten die Air Berlin-Maschinen ab dem Winterflugplan täglich in die Balkan-Metropole. Jeden Samstag fliegt Air Berlin außerdem von Genf nach Pristina.