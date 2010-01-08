Air Berlin bietet neue Verbindungen nach Rimini an

Air Berlin setzt den Ausbau ihres Italien-Angebots mit vier neuen Nonstop-Verbindungen fort.

Im Sommer 2010 fliegt Air Berlin von Berlin-Tegel, Hamburg, Münster-Osnabrück (jeweils samstags) und Stuttgart (jeden Sonntag) nach Rimini. Ab dem 15. Mai 2010 erreichen Air Berlin-Gäste die Stadt an der Adriaküste ab Hamburg und Münster-Osnabrück. Die Verbindung ab Stuttgart beginnt mit dem 16. Mai, von Berlin-Tegel startet Air Berlin ab dem 05. Juni 2010. Neben der bereits buchbaren Direktverbindung von Köln-Bonn nach Rimini (jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag) werden die Nonstop-Flugverbindungen ab Karlsruhe-Baden-Baden und Nürnberg (jeweils samstags) wieder aufgenommen. Diese starten ebenfalls am 15. Mai 2010.