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Air Berlin verhandelt mit NIKI

16.02.2010 RK
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Air Berlin könnte ihren Anteil an der Fluggesellschaft NIKI Luftfahrt GmbH ausbauen. Und befidndet sich in fotgeschrittenen Verhandlungen.

Die Air Berlin PLC befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Aufstockung ihrer Beteiligung an der NIKI Luftfahrt GmbH, Wien. Die Verhandlungen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen, die erforderliche Zustimmung des Board der Air Berlin PLC steht noch aus. Eine Sitzung des Board ist für morgen, dem 17. Februar 2010 vorgesehen. Air Berlin
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