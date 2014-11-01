PZL P-23

PZL P-23, Herstellerland: Polen Die PZL P-23 war als einmotoriges Bomben- und Aufklärungsflugzeug konstruiert worden. Sie kam vor allem in Rumänien und Bulgarien zum Einsatz. Spannweite: 13,95 m, Länge: 9,68 m, Maximales Abfluggewicht: 3525 kg

Unter Leitung von Stanislaw Prauss begannen im Herbst 1931 die Entwicklungsarbeiten an einem einmotorigen Bomben- und Aufklärungsflugzeug. Im Sommer 1934 fand der Erstflug des Prototyps P-23/I statt, der mit einem Bristol ?Pegasus II M? mit 580PS Startleistung ausgerüstet war. Der dritte Prototyp P-23/III war gleichzeitig die Nullserienmaschine der Baureihe P-23A?Karas?. Die Serienfertigung begann Ende 1935 und endete bereits nach 40 Maschinen wegen Problemen mit dem ?Pegasus II M?. Für die Baureihe P-23B wurde der leistungsstärkere ?Pegasus VIIIA? verwendet, der ohne Schwierigkeiten lief. Der Serienbau begann im Sommer 1936 und endete nach 210 Maschinen 1938. 1936 entwickelte man die Exportversion P-43A mit einem Gnome-Rhone 14-Zylinder-Doppelsternmotor 14Kds mit 760PS Startleistung, von der Bulgarien 12 Exemplare bestellte. Die Weiterentwicklung mit einem stärkeren Gnome-Rhone 14 N mit 930PS Startleistung wurde als P-43B bezeichnet. Von dieser Ausführung bestellte Bulgarien 42 Maschinen von denen noch bis Kriegsbeginn 33 ausgeliefert wurden. Die P-23A und B trugen die Hauptlast der verlustreichen Bomben- und Aufklärungsflüge, so daß etwa 90% des Bestands am Boden und in der Luft vernichtet wurden. 11 P-23B und etwa 20 P-23A wurden noch kurz vor der Kapitulation des polnischen Heeres nach Rumänien ausgeflogen. Dort setzte man die Maschinen bei den rumänischen Fliegerkräften in Russland ein. Zusätzlich erhielt Rumänien im Herbst 1939 noch ein Baulos von 50 P-43, wovon 2 P-43A direkt von Deutschland überstellt wurden. Die bulgarischen Maschinen waren bis 1945 im Einsatz, in Rumänien wurden die letzten 1946 außer Dienst gestellt.

PZL P-23 (Archiv: Eberhard Kranz)

Technische Daten: PZL P-23B

Hersteller: PZL

Verwendung: leichtes Bombenflugzeug, Aufklärer

Antrieb: 1x luftgekühlter 9-Zylinder-Sternmotor Bristol ?Pegasus VIIIA (bei PZL in Lizenz gefertigt)

Leistung: 650 PS in 3.000m (478 kW)

Besatzung: 3 Mann

Erstflug: Sommer 1934

Spannweite: 13,95 m Länge: 9,68 m größte Höhe: 3,30 m Flügelfläche: 26,80 m² V-Stellung: 1°30? Propellerfläche: 6,38 m² Radstand: 3,18 m Leermasse: 1.980 kg Startmasse normal: 2.893 kg Startmasse maximal: 3.525 kg Kraftstoff: 1.100 Liter Flächenbelastung: 131,5 kg/m² Leistungsbelastung: 4,97 kg/PS (6,75 kg/kW) Höchstgeschwindigkeit in Bodennähe: 290 km/h Höchstgeschwindigkeit in 3.650 m: 319 km/h Reisegeschwindigkeit in 3.000 m: 270 km/h Landegeschwindigkeit: 145 km/h Gipfelhöhe: 7.300 m Steigleistung: 6,7 m/s Steigzeit auf 1.000 m: 2,5 min Steigzeit auf 6000 m: 18,5 min Reichweite normal: 1.260 km Reichweite maximal: 1.400 km

Bewaffnung: 3x7,9mm Maschinengewehre KM-Wz33 (starr eingebaut) und 2 x 7,7mm MG Browning (beweglich) in den Abwehrständen in der Bauchgondel und auf dem Rumpfrücken

Bombenlast normal: 500kg

Bombenlast maximal: 700kg