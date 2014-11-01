Piaggio P-108
Piaggio P-108, Herstellerland: Italien Die Piaggio P-108 wurde als Bomben- und Torpedoflugzeug gebaut. Spannweite: 32,00 m, Länge: 22,56 m, Maximales Abfluggewicht: 30.350 kg
Mitte der dreißiger Jahre begann Piaggio mit der Entwicklung eines modernen viermotorigen schweren Bombenflugzeuges. 1938 flog die dreimotorige P-23, die zur P-123 weiterentwickelt wurde. Um den Rumpfbug für den Bombenschützen frei zu bekommen und durch Wegfall des Bugmotors eine verbesserte Sicht für den Piloten zu erreichen, entstand die viermotorige P-50. Chefkonstrukteur Giovanni Casiraghi überarbeitete den Entwurf, so entstand die P-50II als Ganzmetallflugzeug. Davon wurde die P-108B abgeleitet, die ihren Erstflug im Sommer 1939 hatte. Die Serienfertigung begann 1940 mit dem Verkehrs- und Transportflugzeug P-108C für 32 Passagiere oder 60 voll ausgerüstete Soldaten. Es wurden 24 Maschinen gebaut. Die Bomberversion P-108B ging 1941 in den Serienbau und 1942 erhielt die 274. Fernbomberstaffel als erste Einheit die P-108B. Die Maschinen wurden u.a. bei Angriffen auf Suez, Malta und Gibraltar eingesetzt. Als zweite Transportversion baute man die P-108T für 12.000 kg Nutzlast. Als weitere Kampfmaschinen entstanden die Versionen P-108P und m, die sich u.a. durch die Bewaffnung unterschieden. 1943 wurde noch die P-108A als Versuchsmaschine mit einer 102mm Kanone zur Schiffsbekämpfung gebaut. Insgesamt wurden in vier Werken 163 P-108B,p und M gebaut. Nach der Kapitulation Italiens wurden alle erreichbaren P-108 für die Deutsche Luftwaffe beschlagnahmt und nach der Erprobung in Rechlin im Osten eingesetzt. Nach dem krieg baute Piaggio noch eine Anzahl P-108T-2 mit amerikanischen Wright Cyclone Motoren.
Technische Daten: Piaggio P-108B
Verwendung: Langstrecken-Bomben- und Torpedoflugzeug
Baujahr: 1941
Besatzung: 7 Mann
Triebwerk: 4 luftgekühlte 14 Zylinder-Doppelsternmotoren Piaggio P XII RC35
Startleistung: 1.500 PS (1.102 kW)
Dauerleistung: 1.325 PS (974 kW) in 3.000 m
|Spannweite:
|32,00 m
|Länge:
|22,56 m
|größte Höhe:
|5,20 m
|Flügelfläche:
|135,20 m²
|V-Form:
|4°
|Propellerfläche:
|8,30 m²
|Leermasse:
|17.300 kg
|Startmasse normal:
|29.450 kg
|Startmasse maximal:
|30.350 kg
|Kraftstoff:
|9.850 Liter
|Flächenbelastung:
|224,5 kg/m²
|Leistungsbelastung:
|5,06 kg/PS (6,88 kg/kW)
|Höchstgeschwindigkeit in Bodennähe:
|403 km/h
|Höchstgeschwindigkeit in 4.200m:
|427 km/h
|Reisegeschwindigkeit in 4.000 m:
|316 km/h
|Landegeschwindigkeit:
|155 km/h
|Gipfelhöhe:
|8.450 m
|Steigleistung:
|2,87 m/s
|Steigzeit auf 1000 m:
|5,5 min
|Steigzeit auf 5.000 m:
|30,2 min
|Reichweite normal:
|3.550 km
|Reichweite maximal:
|3.970 km
|Flugdauer maximal:
|8 h bei 185 km/h
Bewaffnung: 7 X 12,7 mm Maschinengewehre Breda später durch 4x 7,62 mm Maschinengewehre Breda und 3x 20 mm Kanonen Oerlikon ersetzt
Bombenlast: maximal 3.500kg in zentralen Bombenschacht oder 3X 450 mm Torpedos