Piaggio P-108

Piaggio P-108, Herstellerland: Italien Die Piaggio P-108 wurde als Bomben- und Torpedoflugzeug gebaut. Spannweite: 32,00 m, Länge: 22,56 m, Maximales Abfluggewicht: 30.350 kg

Mitte der dreißiger Jahre begann Piaggio mit der Entwicklung eines modernen viermotorigen schweren Bombenflugzeuges. 1938 flog die dreimotorige P-23, die zur P-123 weiterentwickelt wurde. Um den Rumpfbug für den Bombenschützen frei zu bekommen und durch Wegfall des Bugmotors eine verbesserte Sicht für den Piloten zu erreichen, entstand die viermotorige P-50. Chefkonstrukteur Giovanni Casiraghi überarbeitete den Entwurf, so entstand die P-50II als Ganzmetallflugzeug. Davon wurde die P-108B abgeleitet, die ihren Erstflug im Sommer 1939 hatte. Die Serienfertigung begann 1940 mit dem Verkehrs- und Transportflugzeug P-108C für 32 Passagiere oder 60 voll ausgerüstete Soldaten. Es wurden 24 Maschinen gebaut. Die Bomberversion P-108B ging 1941 in den Serienbau und 1942 erhielt die 274. Fernbomberstaffel als erste Einheit die P-108B. Die Maschinen wurden u.a. bei Angriffen auf Suez, Malta und Gibraltar eingesetzt. Als zweite Transportversion baute man die P-108T für 12.000 kg Nutzlast. Als weitere Kampfmaschinen entstanden die Versionen P-108P und m, die sich u.a. durch die Bewaffnung unterschieden. 1943 wurde noch die P-108A als Versuchsmaschine mit einer 102mm Kanone zur Schiffsbekämpfung gebaut. Insgesamt wurden in vier Werken 163 P-108B,p und M gebaut. Nach der Kapitulation Italiens wurden alle erreichbaren P-108 für die Deutsche Luftwaffe beschlagnahmt und nach der Erprobung in Rechlin im Osten eingesetzt. Nach dem krieg baute Piaggio noch eine Anzahl P-108T-2 mit amerikanischen Wright Cyclone Motoren.

Piaggio P-108 (Archiv: Eberhard Kranz)

Technische Daten: Piaggio P-108B

Verwendung: Langstrecken-Bomben- und Torpedoflugzeug

Baujahr: 1941

Besatzung: 7 Mann

Triebwerk: 4 luftgekühlte 14 Zylinder-Doppelsternmotoren Piaggio P XII RC35

Startleistung: 1.500 PS (1.102 kW)

Dauerleistung: 1.325 PS (974 kW) in 3.000 m



Spannweite: 32,00 m Länge: 22,56 m größte Höhe: 5,20 m Flügelfläche: 135,20 m² V-Form: 4° Propellerfläche: 8,30 m² Leermasse: 17.300 kg Startmasse normal: 29.450 kg Startmasse maximal: 30.350 kg Kraftstoff: 9.850 Liter Flächenbelastung: 224,5 kg/m² Leistungsbelastung: 5,06 kg/PS (6,88 kg/kW) Höchstgeschwindigkeit in Bodennähe: 403 km/h Höchstgeschwindigkeit in 4.200m: 427 km/h Reisegeschwindigkeit in 4.000 m: 316 km/h Landegeschwindigkeit: 155 km/h Gipfelhöhe: 8.450 m Steigleistung: 2,87 m/s Steigzeit auf 1000 m: 5,5 min Steigzeit auf 5.000 m: 30,2 min Reichweite normal: 3.550 km Reichweite maximal: 3.970 km Flugdauer maximal: 8 h bei 185 km/h

Bewaffnung: 7 X 12,7 mm Maschinengewehre Breda später durch 4x 7,62 mm Maschinengewehre Breda und 3x 20 mm Kanonen Oerlikon ersetzt

Bombenlast: maximal 3.500kg in zentralen Bombenschacht oder 3X 450 mm Torpedos

