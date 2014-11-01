Blackburn B.88

Blackburn B.88, Land: Grossbritannien Die Blackburn B.88 wurde als U-Boot-Bekämpfungsflugzeug gebaut. Spannweite: 13,46 m, Länge: 13,00 m, Maximales Abfluggewicht: 5.940 kg

1945 entwickelte das Air Ministry die Spezifikation GR.17/45, Operational Requirement 220, in der ein einmotoriges trägergestütztes U-Boot-Bekämpfungsflugzeug gefordert wurde. Modifiziert wurde die Spezifikation Ende 1948, als die erfolgreiche Entwicklung der Propellerturbine Double Mamba sich deutlich abzeichnete. Gefordert war ein dreisitziger, einmotoriger Eindecker mit beiklappbaren Tragflächen und als Antrieb war folglich die Propellerturbine Bristol-Siddeley Double Mamba zu verwenden. Die Ausschreibung ging an die Firmen Blackburn und Fairey, wo man die ?Gannet? vorschlug. Blackburn griff auf einen älteren Entwurf, die B.54, zurück, der seinerzeit einen bordgestützten U-Bootjäger mit Möwenflügeln und einem 12 Zylinder Reihenmotor Rolls Royce ?Griffon 56? mit 2.000 PS Startleistung vorsah. Die B.88 war ein dreisitziger, einmotoriger Mitteldecker in selbsttragender Ganzmetallbauweise, einziehbarem Bugradfahrwerk und Normalleitwerk und einer umfangreichen elektronischen Spezialausrüstung zur U-Boot-Ortung. Der Rumpf bestand aus zwei Leichtmetall-Halbschalen und hatte eine aufgesetzte Kabine für die dreiköpfige Besatzung, wobei die beiden Piloten nebeneinander saßen, während der Funkoperateur mit seinen Apparaturen im hinteren Teil der Kabine untergebracht war. Der untere Teil des Trumpfes war als Bombenschacht ausgelegt, der mit zwei Klappen verschlossen war. Die Länge betrug 5,60 m, sodass zwei Torpedos oder eine entsprechende Anzahl Wasserbomben bequem untergebracht werden konnten. Hinter dem Bombenschacht befand sich in einer topfförmigen Verkleidung ein Radarortungssystem. Die Tragflügel waren als Knickflügel ausgelegt, wobei im Knick die Außenflügel nach oben geklappt werden konnten. Die Tragflügel hatten automatischen Vorflügel und auf 60° ausfahrbaren Landeklappen. Das Fahrwerk war an den Innenflügeln angebracht und wurde hydraulisch zum Rumpf hin eingefahren. Blackburn erhielt den Auftrag zum Bau von zwei Prototypen. Ende August 1949 war der erste Prototyp fertiggestellt und startete am 20.September 1949 auf dem Werksflugplatz von Blackburn in Sherburn-in-Elmet zu seinem Erstflug. Der zweite Prototyp startete dann am 3.März 1950 zu seinem Erstflug. Nach einer kurzen Werkserprobung kam die Maschine zur weiteren Erprobung zum Testcenter der Royal Navy nach Dumbarton. Dort wurden umfangreiche Tests durchgeführt, bei denen sich ziemlich schnell abzeichnete, dass das Wettbewerbsmodell Fairey ?Gannet? die bessere Konstruktion war und folglich auch für den Serienbau ausgewählt wurde. Der zweite Prototyp der Blackburn B.88 wurde noch 1950 auf der Internationalen Luftfahrtausstellung in Farnborough als neues U-Boot-Bekämpfungsflugzeug gezeigt. Ende 1950 wurden beide B.88 Prototypen an die Blackburn Aircraft Ltd. zurückgeben und im Laufe des Jahres 1951 in Werk Leeds verschrottet.

Blackburn B.88 (Archiv: Eberhard Kranz)

Technische Daten: Blackburn B.88

Land: Großbritannien

Verwendung: U-Boot-Bekämpfungsflugzeug

Triebwerk: eine Propellerturbine Bristol-Siddeley Double Mamba mit zwei verstellbarem gegenläufigen Dreiblatt-Metall-Propellern koaxial angetrieben

Startleistung: 2.970 WPS (2.188 kW)

Dauerleistung: 2.440 WPS (1.797 kW) in 6.500 m

Besatzung: 3 Mann

Erstflug: 20.September 1949



Spannweite: 13,46 m Spannweite geklappt: 6.88 m Länge: 13,00 m größte Höhe: 5,11 m Propellerdurchmesser: 4,20 m Propellerfläche: 13,85 m² Spurweite: 4,58 m Flügelfläche: 42,60 m² V-Form: Außenflügel 8,25° Streckung: 4,25 Leermasse: 3.460 kg Startmasse normal: 5.730 kg Startmasse maximal: 5.940 kg Tankinhalt: 2.640 Liter Flächenbelastung: 139,44 kg/m² Leistungsbelastung: 2,00 kg/WPS (2,72 kg/kW) Höchstgeschwindigkeit in Bodennähe: 456 km/h Höchstgeschwindigkeit in 4.000 m: 515 km/h Marschgeschwindigkeit in 3.000 m: 460 km/h Landegeschwindigkeit: 120 km/h Gipfelhöhe: 7.200 m Steigleistung: 9,1 m/s Steigzeit auf 1.000 m: 2,00 min Steigzeit auf 4.000 m: 11,0 min Reichweite normal: 1.240 km Reichweite maximal: 1.430 km Flugdauer: 3,5 h

Bombenlast: zwei 907 kg Torpedos oder sechs 250 kg Wasserbomben, akustische Bojen, 24 ungelenkte Luft-Boden-Raketen in zwei Abschussgerüsten unter den Tragflächen.