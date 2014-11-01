Fairey Gannet

Fairey Gannet, Herstellerland: Grossbritannien Die Fairey Gannet war als U-Boot Jäger konzipiert. Spannweite: 16,56 m, Länge: 13,10 m, Maximales Abfluggewicht: 8898 kg

Der U-Boot-Jäger entstand nach der Ausschreibung GR.17/45 des Marine-ministeriums. Im September 1949 fand der Erstflug statt, die Serienfertigung begann 1953 und die Indienststellung bei den britischen Marinefliegern erst 1955. Erste Exportmaschinen gingen nach Australien. Die deutschen Marineflieger erhielten 16 Stück. Es wurden folgende Varianten gebaut. Mk1 181 Stück, T.Mk2(Trainer mit Doppelsteuer) 38 Maschinen, AEW.Mk3 Frühwarnflugzeug(Triebwerk Double- Mamba-Mk-102 mit 2.890kW (3.930 äPS) 44 Maschinen, Mk4 U-Boot-Jagdflugzeug 75 Maschinen, T.Mk5 (Trainer) 8Maschinen. Die Mk6 und Mk7 waren modernisierte Mk4 mit verbesserter elektronischer Ausrüstung. Die AEW Mk3 waren bis 1978 bei den britischen Marinefliegern im Dienst.

Technische Daten: Fairey Gannet

Verwendung: trägergestütztes U-Boot-Jagdflugzeug; Frühwarnflugzeug

Baujahr: 1949-1962

Besatzung: 3 Mann

Bewaffnung: 2 Torpedos oder 907 kg Abwurfmunition im internen Waffenschacht,

16 x 127mm Raketen oder 24x 76mm Raketen unter den Tragflächen

Triebwerk: 1x Rolls Royce (Armstrong-Siddeley/Bristol) PTL Double-Mamba-Mk-101

Zwillingswellenturbine

Startleistung: 2.263kW (3.077äPS)

Koaxiale gegenläufige Vierblatt- Verstell-Luftschraube

Dauerleistung: 2.095 kW in 5.000m