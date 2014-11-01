Fairey Gannet
Fairey Gannet, Herstellerland: Grossbritannien Die Fairey Gannet war als U-Boot Jäger konzipiert. Spannweite: 16,56 m, Länge: 13,10 m, Maximales Abfluggewicht: 8898 kg
Der U-Boot-Jäger entstand nach der Ausschreibung GR.17/45 des Marine-ministeriums. Im September 1949 fand der Erstflug statt, die Serienfertigung begann 1953 und die Indienststellung bei den britischen Marinefliegern erst 1955. Erste Exportmaschinen gingen nach Australien. Die deutschen Marineflieger erhielten 16 Stück. Es wurden folgende Varianten gebaut. Mk1 181 Stück, T.Mk2(Trainer mit Doppelsteuer) 38 Maschinen, AEW.Mk3 Frühwarnflugzeug(Triebwerk Double- Mamba-Mk-102 mit 2.890kW (3.930 äPS) 44 Maschinen, Mk4 U-Boot-Jagdflugzeug 75 Maschinen, T.Mk5 (Trainer) 8Maschinen. Die Mk6 und Mk7 waren modernisierte Mk4 mit verbesserter elektronischer Ausrüstung. Die AEW Mk3 waren bis 1978 bei den britischen Marinefliegern im Dienst.
Technische Daten: Fairey Gannet
Verwendung: trägergestütztes U-Boot-Jagdflugzeug; Frühwarnflugzeug
Baujahr: 1949-1962
Besatzung: 3 Mann
Bewaffnung: 2 Torpedos oder 907 kg Abwurfmunition im internen Waffenschacht,
16 x 127mm Raketen oder 24x 76mm Raketen unter den Tragflächen
Triebwerk: 1x Rolls Royce (Armstrong-Siddeley/Bristol) PTL Double-Mamba-Mk-101
Zwillingswellenturbine
Startleistung: 2.263kW (3.077äPS)
Koaxiale gegenläufige Vierblatt- Verstell-Luftschraube
Dauerleistung: 2.095 kW in 5.000m
|Spannweite:
|16,56m
|Länge:
|13,10m
|größte Höhe:
|5,12m
|Flügelfläche:
|45,20 m²
|Leermasse:
|6.841kg
|Startmasse:
|8898kg
|Kraftstoff:
|maximal 12.593Liter in einem Rumpf- und 6 Flächentanks
|Schmierstoff:
|228Liter
|Flächenbelastung:
|196,86kg/m²
|Leistungsbelastung:
|3,93kg/kW
|Höchstgeschwindigkeit in Bodennähe:
|497km/h
|Höchstgeschwindigkeit in 5.000m:
|468km/h
|Reisegeschwindigkeit in 4.000m:
|478km/h
|Landegeschwindigkeit:
|179km/h
|Gipfelhöhe:
|7.625m
|Steigleistung:
|10,17m/s
|Reichweite normal:
|1.105 km
|Startstrecke:
|412m
|Startstrecke auf 15m Höhe:
|778m
|Landestrecke:
|915m