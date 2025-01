Business Jet Bruchlandung in Brasilien

Unglücksflugzeug vom 9. Januar 2025 (Foto: Blog do Spotter)

Am 9. Januar 2025 machte ein Privatjet auf dem Ubatuba Airport an dem gleichnamigen Küstenort im Südosten Brasiliens eine Bruchlandung, der Pilot kam dabei ums Leben, vier Passagiere überlebten das Unglück.

Der Business Jet vom Typ Cessna Citation CJ1+ startete auf dem kleinen Aeroporto de Mineiros im Südwesten von Brasilien zu dem Stadtflugplatz des Küstenortes Ubatuba. An Bord des zweistrahligen Kleinjets befanden sich der Pilot und eine Familie mit ihren beiden Kindern. Das Wetter war an dem kleinen Zielflugplatz von Ubatuba nicht gut, es regnete und hatte tiefhängende Wolken. Die Cessna Citation CJ+ setzte zur Landung auf der Piste 09 an. Es ist offensichtlich, dass die Landebahn für den Kleinjet bei diesen Wetterverhältnissen viel zu kurz ist. Die Maschine setzte mit hoher Geschwindigkeit kurz vor der Landebahnschwelle auf, konnte auf der verbleibenden Strecke von 600 Metern jedoch nicht mehr gestoppt werden. Der Kleinjet rast über das Pistenende hinaus, kreuzt eine stark befahrene Landstrasse und geht in Flammen auf. Der Jet kommt Kopfüber am Küstenstreifen zum Stillstand. Der Pilot überlebte das Unglück nicht, die Familie mit ihren beiden Kleinkindern konnte aus dem Flugzeugwrack geborgen werden. Die vier Überlebenden hatten viel Glück, dass der Innenrumpf trotz der heftigen Rumpelfahrt nicht stark beschädigt wurde und sich die Flammen nicht in der Kabine ausbreiteten. Auf der Strasse wurden laut offiziellen Angaben zwei Passanten verletzt. Die brasilianischen Behörden haben eine Flugunfalluntersuchung eingeleitet.

Business Jet Bruchlandung in Brasilien (Foto: WebCam)

Das Flugzeug

Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen zweistrahligen Businessjet vom Typ Cessna Citation CJ1+. Das Flugzeug ist in Brasilien auf die Kennung PR-GFS zugelassen und wird als Privatflugzeug geführt. Die Citation CJ1+ hat die Seriennummer 525-0663 und wurde im Jahr 2008 in Verkehr gesetzt.

Das Wetter

Es stehen keine verlässlichen Wetterangaben für den Flugplatz Ubatuba zur Verfügung.