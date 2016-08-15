JetBlue meldet Julizahlen

First Airbus Made in USA A321 JetBlue (Foto: Airbus)

Mit 3,529 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue im Berichtmonat Juli 2016 6,3 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte verglichen mit dem Vorjahresjuli einen Anstieg der Verkehrszahlen um 6,6 Prozent auf 4,261 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 5,5 Prozent auf 4,850 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Auslastung verbesserte sich von um 0,8 Prozentpunkte auf 87,8 Prozent.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit JetBlue 20,308 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von zehn Prozent.