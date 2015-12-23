JetBlue meldet Novemberzahlen

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat November 2015 eine erhöhte Nachfrage und eine vergrösserte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte verglichen mit dem Vorjahresnovember einen Anstieg der Nachfrage um 14,2 Prozent auf 3,400 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen vermelden. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 10,7 Prozent auf 4,052 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung verbesserte sich um 2,5 Prozentpunkte auf 83,9 Prozent. Mit 2,880 Millionen Passagieren stiegen bei JetBlue im Berichtmonat November 13,2 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

In den ersten elf Monaten des laufenden Geschäftsjahres flogen mit JetBlue 31,943 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 9,3 Prozent.