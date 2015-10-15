JetBlue meldet soliden September

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat September 2015 eine erhöhte Nachfrage und eine vergrösserte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresseptember einen Anstieg der Nachfrage um 13,3 Prozent auf 3,098 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen vermelden. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 13,1 Prozent auf 3,821 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung verbesserte sich um 0,2 Prozentpunkte von 80,9 auf 81,1 Prozent. Mit 2,634 Millionen Passagieren stiegen bei JetBlue im Berichtmonat September 11,7 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres flogen mit JetBlue 26,190 Millionen Passagiere, dies entspricht einem relativ starken Wachstum von 8,7 Prozent.