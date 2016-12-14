JetBlue meldet Novemberzahlen

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat November 2016 eine erhöhte Nachfrage und eine vergrößerte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte verglichen mit dem Vorjahresnovember einen Anstieg der Nachfrage um 7,1 Prozent auf 3,642 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen vermelden. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 5,2 Prozent auf 4,265 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung verbesserte sich um 1,5 Prozentpunkte auf 84,5 Prozent. Mit 3,120 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue im Berichtmonat November 8,4 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

In den ersten elf Monaten des laufenden Geschäftsjahres flogen mit JetBlue 34,886 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 9,2 Prozent.