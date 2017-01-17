JetBlue kann weiter wachsen

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Dezember 2016 erhöhte Verkehrszahlen und eine größere Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresdezember einen Anstieg der Verkehrszahlen um 4,5 Prozent auf 3,971 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um 3,1 Prozent auf 4,722 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 1,1 Prozentpunkte auf 84,1 Prozent verbessert. Mit 3,377 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue 6,9 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Im Geschäftsjahr 2016 flogen mit JetBlue 38,263 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von neun Prozent.