JetBlue meldet leichtes Wachstum

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Mai 2017 erhöhte Verkehrszahlen und eine vergrößerte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im Mai einen Anstieg der Verkehrszahlen um 3,8 Prozent auf 3,986 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte um 3,7 Prozent auf 4,704 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich nur leicht von 84,6 auf 84,7 Prozent. Mit 3,402 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue im Berichtmonat Mai 4,9 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnte JetBlue Airways insgesamt 16,570 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von sieben Prozent.