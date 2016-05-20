JetBlue meldet soliden April

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat April 2016 erhöhte Verkehrszahlen und eine grössere Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresapril einen Anstieg der Verkehrszahlen um 8,6 Prozent auf 3,761 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 10,8 Prozent auf 4,472 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung verschlechterte sich von 85,7 Prozent auf 84,1 Prozent. Mit 3,129 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue 7,1 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Im Geschäftsjahr 2015 flogen mit JetBlue 35,101 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 9,4 Prozent. JetBlue betreibt mehr als 210 Verkehrsflugzeuge, die Airline hat ihren Hauptsitz in New York.