JetBlue meldet solides Wachstum

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Mai 2016 erhöhte Verkehrszahlen und eine vergrösserte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im Mai einen Anstieg der Verkehrszahlen um 10,7 Prozent auf 3,839 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte um 12,1 Prozent auf 4,537 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verschlechterte sich von 85,7 auf 84,6 Prozent. Mit 3,245 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue im Berichtmonat Mai 9,7 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnte JetBlue 15,492 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 10,9 Prozent.