JetBlue meldet soliden April

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

JetBlue konnte im April 2017 insgesamt 3,458 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 10,5 Prozent.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresapril einen Anstieg der Verkehrszahlen um 8,2 Prozent auf 4,068 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 6,6 Prozent auf 4,769 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung verbesserte sich von 84,1 Prozent auf 85,3 Prozent.

In den ersten vier Monaten flogen mit JetBlue 13,168 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem gleichen Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Plus von 7,5 Prozent. JetBlue betreibt mehr als 221 Verkehrsflugzeuge, die Airline hat ihren Hauptsitz in New York.