JetBlue meldet soliden Oktober

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

Im Berichtsmonat Oktober 2016 konnte JetBlue 3,035 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 5,6 Prozent.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresoktober einen Anstieg der Nachfrage um 6,5 Prozent auf 3,572 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen vermelden. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 5,5 Prozent auf 4,211 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung verbesserte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 84,8 Prozent.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Geschäftsjahres flogen mit JetBlue 31,766 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 9,3 Prozent.