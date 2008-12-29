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General Aviation

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AERO Friedrichshafen
Ultraleichtflugzeuge an der AERO

05.04.2023 RK

Ultraleichtflugzeuge an der AERO

Die Ultraleichtflugzeuge sind alles andere als Leichtgewichte und stehen häufig für hohe Innovation ein. Die Ultraleichten nehmen an der AERO einen hohen Stellenwert ein.

Diamond eDA40 Trainer
Diamond lanciert eDA40 Elektrotrainer

15.10.2021 PS

Diamond lanciert eDA40 Elektrotrainer

Diamond Aircraft kündigt vollelektrisches Trainingsflugzeug und Zusammenarbeit mit Electric Power Systems an, die eDA40 soll im Jahr 2023 zugelassen sein.

DAHER TBM 930 with Patrouille de France
HomeSafe für TBM 940

11.02.2021 RK

HomeSafe für TBM 940

DAHER hat am 24. Juli 2020 bekanntgegeben, dass das automatische Notlandesystem HomeSafe auf der DAHER TBM 940 zugelassen ist.

EBACE 2019 Airbus
EBACE 2019 Show Report

25.05.2019 RK

EBACE 2019 Show Report

Die Veranstalter der EBACE sind mit der diesjährigen Messe rundum zufrieden, rund 400 Aussteller und 13.000 Besucher waren an der EBACE 2019.

Piper Malibu Meridian
Sind sie stabilisiert!

26.07.2018 RK

Sind sie stabilisiert!

Was sind eigentlich die Kriterien für einen stabilisierten Anflug, kann man das auch bei kleineren Sportflugzeugen anwenden oder gilt das nur für Airliner und Business Jets?

Cessna Citation CJ-3
Operating Manual B

16.12.2017 RK

Operating Manual B

Wollten Sie schon immer einmal wissen, wie ein Operating Manual nach EU OPS aufgebaut ist, wir haben ihnen eines für die Citation Jet Familie veröffentlicht.

Mein erster Flug
Mein erster Flug

22.04.2017 AK

Mein erster Flug

Ende März hatte ich die Gelegenheit auf einem Piper Archer II meinen ersten Flug zu machen, eigentlich war ich ja nur zum Mitfliegen eingeteilt!

Diamond DA40
Mit der DA40 ans Nordkap

21.10.2011 RK

Mit der DA40 ans Nordkap

Ingmar Mayerbuch hat die Diamond DA40 Tundra auf Tundra Tauglichkeit getestet und ist mit der Maschine ans Nordkap geflogen, lesen Sie dazu den Reisebericht.

antonov_200_flash
Flug mit der Antonov 2

25.04.2009 RK

Flug mit der Antonov 2

Im Sommer hatte ich die Gelegenheit mit einer Antonov 2 zu fliegen. Tauchen Sie ein in ein Fliegererlebnis der russischen Art.

dennispreview
Husarenstücke

19.02.2009 PSEN

Husarenstücke

Dennis Lupp berichtet über den Transfer einer Morane MS893 von Ganderkesee nach Girona in Spanien

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Lilienthals Flugzeugkonstruktionen

15.01.2009 JKLA

Lilienthals Flugzeugkonstruktionen

Otto Lilienthal war der entscheidende Wegbereiter für den Motorflug. Seine Flugzeug- und Flugmotorkonstruktionen sollen hier gezeigt werden. Der Artikel stammt von S. Nitsch, MTU Maintenance Hannover GmbH

Matterhorn Flug
Matterhorn Flug

29.12.2008 RK

Matterhorn Flug

F.J. Lepple berichtet von seinem eindrücklichen Rundflug in den Walliser Alpen.

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