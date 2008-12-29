General Aviation
05.04.2023 RK
Ultraleichtflugzeuge an der AERO
Die Ultraleichtflugzeuge sind alles andere als Leichtgewichte und stehen häufig für hohe Innovation ein. Die Ultraleichten nehmen an der AERO einen hohen Stellenwert ein.
15.10.2021 PS
Diamond lanciert eDA40 Elektrotrainer
Diamond Aircraft kündigt vollelektrisches Trainingsflugzeug und Zusammenarbeit mit Electric Power Systems an, die eDA40 soll im Jahr 2023 zugelassen sein.
11.02.2021 RK
HomeSafe für TBM 940
DAHER hat am 24. Juli 2020 bekanntgegeben, dass das automatische Notlandesystem HomeSafe auf der DAHER TBM 940 zugelassen ist.
25.05.2019 RK
EBACE 2019 Show Report
Die Veranstalter der EBACE sind mit der diesjährigen Messe rundum zufrieden, rund 400 Aussteller und 13.000 Besucher waren an der EBACE 2019.
26.07.2018 RK
Sind sie stabilisiert!
Was sind eigentlich die Kriterien für einen stabilisierten Anflug, kann man das auch bei kleineren Sportflugzeugen anwenden oder gilt das nur für Airliner und Business Jets?
16.12.2017 RK
Operating Manual B
Wollten Sie schon immer einmal wissen, wie ein Operating Manual nach EU OPS aufgebaut ist, wir haben ihnen eines für die Citation Jet Familie veröffentlicht.
22.04.2017 AK
Mein erster Flug
Ende März hatte ich die Gelegenheit auf einem Piper Archer II meinen ersten Flug zu machen, eigentlich war ich ja nur zum Mitfliegen eingeteilt!
21.10.2011 RK
Mit der DA40 ans Nordkap
Ingmar Mayerbuch hat die Diamond DA40 Tundra auf Tundra Tauglichkeit getestet und ist mit der Maschine ans Nordkap geflogen, lesen Sie dazu den Reisebericht.
25.04.2009 RK
Flug mit der Antonov 2
Im Sommer hatte ich die Gelegenheit mit einer Antonov 2 zu fliegen. Tauchen Sie ein in ein Fliegererlebnis der russischen Art.
19.02.2009 PSEN
Husarenstücke
Dennis Lupp berichtet über den Transfer einer Morane MS893 von Ganderkesee nach Girona in Spanien
15.01.2009 JKLA
Lilienthals Flugzeugkonstruktionen
Otto Lilienthal war der entscheidende Wegbereiter für den Motorflug. Seine Flugzeug- und Flugmotorkonstruktionen sollen hier gezeigt werden. Der Artikel stammt von S. Nitsch, MTU Maintenance Hannover GmbH
29.12.2008 RK
Matterhorn Flug
F.J. Lepple berichtet von seinem eindrücklichen Rundflug in den Walliser Alpen.