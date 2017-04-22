Mein erster Flug
22.04.2017 AK
Ende März hatte ich die Gelegenheit auf einem Piper Archer II meinen ersten Flug zu machen, eigentlich war ich ja nur zum Mitfliegen eingeteilt!
Der erste Take Off erfolgt auf dem Flugplatz Les Eplatures bei einem böigen Westwind mit einer Stärke von 17 Knoten. Nach dem Start drehen wir in Richtung Südosten und fliegen über die Vue des Alpes nach Neuenburg. Von dort schwenken wir in Richtung Osten ein und fliegen über den Bielersee der Aare entlang nach Grenchen, wo wir auf der Piste 25 landen.
Für mich war es ein ganz tolle Erlebnis, es war voll Nice! Mein erster Flug wird nicht mein letzter sein, die Reise hat begonnen!
Ein paar Eindrücke zu dem Flugerlebnis
Thierry