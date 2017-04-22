Mein erster Flug

Mein erster Flug (Foto: Robert Kühni)

Ende März hatte ich die Gelegenheit auf einem Piper Archer II meinen ersten Flug zu machen, eigentlich war ich ja nur zum Mitfliegen eingeteilt!

Der erste Take Off erfolgt auf dem Flugplatz Les Eplatures bei einem böigen Westwind mit einer Stärke von 17 Knoten. Nach dem Start drehen wir in Richtung Südosten und fliegen über die Vue des Alpes nach Neuenburg. Von dort schwenken wir in Richtung Osten ein und fliegen über den Bielersee der Aare entlang nach Grenchen, wo wir auf der Piste 25 landen.

Für mich war es ein ganz tolle Erlebnis, es war voll Nice! Mein erster Flug wird nicht mein letzter sein, die Reise hat begonnen!

Ein paar Eindrücke zu dem Flugerlebnis

Mein Erster Flug Les Eplatures Grenchen taxi to Holding Point (Foto: R. Kühni)

Mein Erster Flug von Les Eplatures nach Grenchen on the runway, ready for departure (Foto: R. Kühni)

Mein Erster Flug Les Eplatures Grenchen airborne (Foto: R. Kühni)

Mein Erster Flug Les Eplatures Grenchen über der Vue des Alpes (Foto: R. Kühni)

Mein Erster Flug von Les Eplatures nach Grenchen preparation for Approach(Foto: R. Kühni)

Mein Erster Flug von Les Eplatures nach Grenchen turning base for runway 25 (Foto: R. Kühni)

Mein Erster Flug Les Eplatures Grenchen gelandet Welcome Home! (Foto: R. Kühni)

Mein Erster Flug von Les Eplatures nach Grenchen taxi to parking position (Foto: R. Kühni)

Thierry