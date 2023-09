Weitere F-35A für Südkorea

F-35A Lightning II Republic of Korea Air Force (Foto: US Air Force)

Das US-amerikanische Außenministerium hat den Kongress über einen Verkauf von fünfundzwanzig weiteren F-35A Lightning II Kampfflugzeugen an Südkorea informiert.

Südkorea hat im März 2014 bereits 40 F-35A Lightning II Kampfflugzeuge bestellt und wird nun 25 weitere F-35A beschaffen. Laut einer Pressemeldung der US-amerikanischen Behörde für die Sicherheitskooperation im Verteidigungsbereich erreicht das Auftragsvolumen dieser Bestellung einen Wert von 5,06 Milliarden US-Dollar. Darin sind fünfundzwanzig F-35A samt den Triebwerken und ein Pratt & Whitney F135-PW-100 Ersatztriebwerk enthalten. In diesen Folgeauftrag wurden auch viele Supportdienstleistung eingehandelt, die den Betrieb dieses technologisch hochsensitiven Kampfjets erst möglich machen. In den Vertrag wurden auch Nachrüstungen auf den modernsten Block 4 Standard eingehandelt. Südkorea betreibt auf dem Militärfluglatz Cheongju in zwei Staffeln bereits 38 F-35A Kampfjets. Zwei weitere F-35A werden für die Pilotenausbildung verwendet.