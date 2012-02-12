Finnair meldet Januarzahlen

Im Januar 2012 stiegen bei Finnair rund 637.500 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einer Zunahme von 4,8 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde im Januar 2012 gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 0,6 Prozentpunkte auf 2,516 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 3,9 Prozentpunkte auf 1,878 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresjanuar um 2,4 Prozentpunkte auf 74,6 Prozent gestiegen. Finnair konnte im Januar 2012 12.037 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht gegenüber dem Januar 2011 einem Anstieg von 8,1 Prozentpunkten.