Finnair meldet mehr Passagiere

Finnair Airbus A320 (Archiv: Robert Kühni)

Im Januar 2013 stiegen bei Finnair rund 683.600 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einer Zunahme von 7,2 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresjanuar um vier Prozentpunkte auf 2,616 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 8,6 Prozentpunkte auf 2,039 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresjanuar um 3,3 Prozentpunkte auf 77,9 Prozent angestiegen. Finnair konnte im Januar 10.119 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht gegenüber dem Januar 2012 einem Rückgang von 15,9 Prozentpunkten. Im Geschäftsjahr 2012 konnte Finnair 8,774 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einer Zunahme von 9,5 Prozentpunkten.