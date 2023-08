Finnair meldet mehr Passagiere

Im September 2012 stiegen bei Finnair rund 771.100 Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresseptember entspricht dies einer Zunahme von acht Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um 2,9 Prozentpunkte auf 2,546 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser Expansion gut mithalten, es konnten 1,999 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, was einer Zunahme von 10,6 Prozentpunkten entspricht. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresseptember um 4,3 Prozentpunkte auf 66,2 Prozent angestiegen. Finnair konnte im September 12.460 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Minus von 6,9 Prozentpunkten. Von Januar bis Ende September konnte Finnair 6,693 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einer Zunahme von 9,7 Prozentpunkten.