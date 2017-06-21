F-35A an der Paris Air Show

Lockheed Martin F-35A Lightning II im Flugprogramm (Foto: Paris Air Show)

Die F-35A wird an der diesjährigen Paris Air Show einem breiten Fachpublikum zum ersten Mal mit einem eindrücklichen Flugprogramm vorgeflogen.

Für die F-35A ist es ein wichtiger Auftritt, noch nie wurde der moderne Kampfjet von Lockheed Martin und seinen Partnern vor einem so großen internationalen Fachpublikum vorgeflogen. Ich persönlich habe von dem Flugprogramm nicht sehr viel erwartet, musste mich aber eines Bessern belehren lassen. Die F-35A ist mit dem Softwarestandard 3I ausgerüstet und überrascht mit einer hohen Wendigkeit, das Flugzeug ist momentan auf maximal 7 g limitiert, in Zukunft werden 9 g zulässig sein. In einer nächsten Reportage werde ich die F-35A Flugleistungen näher unter die Lupe nehmen. Die F-35A Lightning II wird von Lockheed Martin Testpilot Billie Flynn geflogen.

Schauen Sie nun die ersten YouTube Videos des F-35A Flugprogramms während der Paris Air Show 2017 an und machen sie sich selber ein Bild, wie sich die F-35A an einer Flugshow macht.

Lockheed Martin F-35A Media Briefing und Airshow

Lockheed Martin F-35A Training für die Airshow