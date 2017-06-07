Erste F-35A aus Japan

Rollout erste F-35A in Japan (Foto: Lockheed Martin)

Am 5. Juni 2017 konnte die erste in Japan bei Mitsubishi Heavy Industries endmontierte F-35A die Fabrikationshalle verlassen.

Japan ist ein wichtiger Partner beim Joint Strike Fighter Programm. Das Land hat im Dezember 2011 42 F-35A Lightning II bestellt, die ersten sechs Maschinen wurden bei Lockheed Martin in Marietta gebaut, die restlichen 38 Flugzeuge werden bei Mitsubishi Heavy Industries in Nagoya endmontiert. Das erste Exemplar wurde am 5. Juni 2017 anlässlich des Rollout rund zweihundert geladenen Gästen vorgestellt.

Rollout erste F-35A in Japan (Foto: Lockheed Martin)

Japan konnte am 23. September 2016 in Marietta offiziell ihre erste F-35A übernehmen. Mit der F-35A sollen die F-4J Phantom Kampfjets ersetzt werden. Bei der F-35A handelt es sich um ein Kampfflugzeug der fünften Generation mit starker Betonung auf die Stealth Eigenschaften.