F-35A auf der Hill AFB eingetroffen

First two F-35A Lightning II Hill AFB (Foto: USAF)

Die ersten zwei F-35A Lightning II Kampfjets sind am 2. September 2015 auf der Hill Air Force Base (AFB) in Utah eingetroffen, das hat die US-amerikanische Luftwaffe bekannt gegeben.

Bei den beiden Maschinen handelt es sich um die ersten combat-coded F-35A Lightning II Kampfjets. Die beiden Jets wurden an das 388th Fighter Wing übergeben. Über die nächsten Jahre werden noch siebzig weitere F-35A auf der Hill Air Force Base erwartet. Auf der Hill AFB sind das 388th und das 419th Fighter Wing stationiert. Die beiden Verbände werden nun monatlich eine bis zwei neue F-35A erhalten und so rasch zu dem ersten einsatzbereiten F-35A Stützpunkt mutieren. Die Lightning II Eisatzbereitschaft auf der Hill AFB ist für August 2016 geplant, dann sollen fünfzehn F-35A bereit gemeldet werden.