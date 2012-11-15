Finnair meldet mehr Passagiere

Finnair Airbus A320 (Archiv: Robert Kühni)

Im Oktober 2012 stiegen bei Finnair rund 751.300 Passagiere zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einer Zunahme von 7,2 Prozentpunkten.

Gegenüber dem Vorjahresoktober wurde die Verkehrsleistung um 3,6 Prozentpunkte auf 2,647 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser Expansion gut mithalten, es konnten 2,0 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, was einer Zunahme von 9,4 Prozentpunkten entspricht. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresoktober um 1,8 Prozentpunkte auf 75,5 Prozent angestiegen. Finnair konnte im Oktober 12.816 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einer Abnahme von 3,8 Prozentpunkten.