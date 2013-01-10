Finnair meldet Dezemberzahlen

Im Dezember 2012 stiegen bei Finnair rund 666,6 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresdezember einer Zunahme von 9,3 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresdezember um 2,4 Prozentpunkte auf 2,462 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser Verkehrsausweitung gut mithalten, es konnten 1,899 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, was einer Zunahme von 10,6 Prozentpunkten entspricht. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresdezember um 5,7 Prozentpunkte auf 77,1 Prozent gestiegen. Finnair konnte im Dezember 2011 11.200 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Rückgang von 5,9 Prozentpunkten. Von Januar bis Dezember 2012 konnte Finnair 8,774 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einer Zunahme von 9,5 Prozentpunkten.