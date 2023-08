Finnair meldet mehr Passagiere

Im August 2012 stiegen bei Finnair rund 778.700 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einer Zunahme von 11,3 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde im August 2012 gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 4,6 Prozentpunkte auf 2,617 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser starken Expansion gut mithalten, es konnten 2,114 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, was einer Zunahme von 9,9 Prozentpunkten entspricht. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresaugust um 3,9 Prozentpunkte auf 80,8 Prozent gestiegen. Finnair konnte im August 2012 12.693 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht gegenüber dem August 2011 einem Rückgang von einem Prozentpunkt. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres stiegen bei Finnair mit 5,922 Millionen Passagieren zehn Prozent mehr Leute ein als ein Jahr zuvor.