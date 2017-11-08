Wizz Air erwirtschaftet hohen Gewinn

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Die ungarische Low Cost Airline Wizz Air hat heute einen soliden Halbjahresgewinn von 288,6 Millionen Euro bekanntgegeben, verglichen mit dem ersten Halbjahr 2016 ist das ein Plus von vierzehn Prozent.

Der Umsatz von anfangs April bis Ende September konnte um 24,8 Prozent auf 1.149 Millionen Euro gesteigert werden. Nach Steuern blieben Wizz Air 288,6 Millionen Euro, das entspricht einem Gewinnwachstum von 24,6 Prozent.

Wizz Air konnte im ersten Halbjahr insgesamt 15,62 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 25,0 Prozent.