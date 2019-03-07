Wizz Air mit neuer Linie ab Dortmund

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air bietet ab dem 23. April täglich eine Verbindung zwischen der Ruhrgebietsmetropole Dortmund und dem Wirtschafts- und Touristendrehkreuz Wien an.

Für Geschäfts- und Privatreisende gibt es damit die Möglichkeit, schnell und günstig vom Dortmund Airport in die Metropole Wien zu reisen. Die Frequenz erhöht sich bis zum 23. April von derzeit vier Verbindungen pro Woche sukzessive auf sieben.

Guido Miletic, Leiter Marketing & Sales am Dortmund Airport, begrüßt die hohe Frequenz auf der Strecke: „Eine dauerhafte Flugverbindung von Dortmund nach Wien wurde in der Vergangenheit immer wieder gefordert. Mit Wizz Air haben wir einen Partner gefunden, der es geschafft hat, die Strecke in einer hohen Frequenz zu etablieren.“

Die Landeshauptstadt Österreichs ist eine der attraktivsten Metropolen in Europa und bietet neben dem Stephansdom, der Spanischen Hofreitschule oder dem Schloss Schönbrunn eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten.

Flughafen Dortmund