Von Dortmund nach Palanga

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air wird am 21. April 2019 eine Direktverbindung von Dortmund nach Palanga in Litauen aufnehmen.

Zweimal wöchentlich werden Reisende die Möglichkeit haben, mit dem Flugzeug vom Dortmunder Flughafen zum touristisch attraktiven Seebad an der Ostsee zu reisen.

Palanga, die rund 20.000 Einwohner große Stadt, hat sich einen Namen als beliebter Kur- und Ferienort gemacht. Dort angekommen erwartet Urlauber eine große Auswahl an Hotels, Campingplätzen sowie eine lange Strandpromenade mit Seebrücke. Zahlreiche Restaurants, Cafés und Diskotheken beleben das Urlaubsdomizil, das sonst vor allem für seine weißen Sandstrände, die Dünen und die saubere Luft bekannt ist.

Ausflüge zur Kurischen Nehrung mit ihrer einzigartigen Landschaft sind von hier aus hervorragend möglich. Vom nahegelegenen Hafen Klaipeda gibt es einen Fährpendelverkehr zwischen dem litauischen Festland und Smiltyn?, dem Stadtteil, der auf der Kurischen Nehrung liegt. Neben den Fährlinien ins litauische Naturparadies gibt es ein großes Angebot an Schiffsverbindungen nach Skandinavien.

Wer die Flugverbindung nach Palanga nutzen möchte, kann Flugtickets ab sofort direkt über die Flughafen-Website unter https://www.dortmund-airport.de/flug-buchen buchen.

Flughafen Dortmund