Finnair meldet mehr Passagiere

Im Juli 2012 stiegen bei Finnair rund 811,2 Tausend Passagiere zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einer Zunahme von 6,7 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde im Juli verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 2,7 Prozentpunkte auf 2,647 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser relativ starken Expansion gut mithalten und verbesserte sich um 5,7 Prozentpunkte auf 2,237 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 1,7 Prozentpunkte auf 68,8 Prozent verbessert. Finnair konnte im Juli 2012 9.485 Tonnen an Fracht transportieren, das waren 4,2 Prozent weniger als im Juli 2011.