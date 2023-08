Finnair meldet mehr Passagiere

Finnair Airbus A320 (Archiv: Robert Kühni)

Im Mai 2012 stiegen bei Finnair rund 737.000 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmai einer Zunahme von 11,6 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde um 7,2 Prozentpunkte auf 2,443 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser relativ starken Expansion gut mithalten, es konnten 1,817 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, was einer Zunahme von 14,7 Prozentpunkten entspricht. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresmai um 4,9 Prozentpunkte auf 74,4 Prozent. Finnair konnte im Mai 2012 12.266 Tonnen an Fracht transportieren, was einer Zunahme von 15 Prozent entspricht.