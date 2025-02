Flexjet platziert Großauftrag bei Embraer

Embraer Praetor 500 (Foto: Embraer)

Der brasilianische Flugzeugbauer kann sich über einen neuen Auftrag freuen, Flexjet kauft 182 weitere Embraer Businessjets.

Neben den Festbestellungen hat der Fractional-Ownership-Anbieter Flexjet auch dreißig Optionen in den neuen Auftrag eingehandelt. Laut einer Pressemeldung von Embraer hat die Bestellung einen Wert von sieben Milliarden US-Dollar. Die Businessjets sollen über die nächsten sechs Jahre an Flexjet übergeben werden. In dem Auftrag sind Embraer Phenom 300E, Praetor 500 und Praetor 600 enthalten. Flexjet betreibt momentan mehr als 100 Businessjets von Embraer und wird die Embraer Flotte über die nächsten Jahre mehr als verdoppeln.