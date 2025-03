Flughafen Karlsruhe startet in den Sommerflugplan

Flughafen Karlsruhe Baden-Baden (Foto: Flughafen Karlsruhe Baden-Baden)

Nach fast schon guter Sitte startet der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) auch in diesem Jahr pünktlich zur Umstellung auf die Sommerzeit am 30. März 2025 in den Sommerflugplan.

Wenn damit die Saison der Ferienreisen zu beliebten Urlaubszielen eröffnet wird, zeigt sich der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden einmal mehr gut gerüstet und auf den zu erwartenden Ansturm Reisehungriger vorbereitet. Dabei zeigt der neue Flugplan deutliche Parallelen zur Version aus dem letzten Jahr 2024.

Viele Ziele haben nicht an Beliebtheit eingebüßt und werden deshalb auch in diesem Jahr, zum Teil sogar in erhöhter Frequenz, von den vor Ort vertretenen Fluggesellschaften bedient. Auf besonders hohe Nachfrage stellt man sich bei diesen vor allen Dingen für Ziele in den beliebten südlichen Urlaubsländern ein. Mit neun Verbindungen ist Spanien auch in diesem Jahr der Spitzenreiter, gefolgt von Italien mit sechs und Griechenland mit fünf Verbindungen.

Der Sommerflugplan 2025 zeigt aber auch Neuerungen, mit denen die Fluggesellschaften auf wachsendes Interesse an einzelnen Zielen reagieren. So bietet Ryanair zum Beispiel bisher dem Winterflugplan vorbehaltene Flüge nach Gran Canaria, Sevilla, Teneriffa und Thessaloniki, die nun auch in den Sommermonaten angeboten werden. Darüber hinaus freuen sich die Verantwortlichen des FKB, Sarajevo als Ziel in den neuen Sommerflugplan aufnehmen zu können. Ryanair wird die Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina nach dem neuen Plan zweimal pro Woche ansteuern. Außerdem kehrt auch Tel Aviv in den Sommerflugplan zurück.

Das beliebte Reiseziel Antalya steht ab 6. bzw. 12. April ebenfalls erneut auf dem Plan der beiden türkischen Gesellschaften Freebird und Corendon Airlines. Ab dem 30. März wird darüber hinaus auch Palma wieder bis zu zweimal täglich von Eurowings angeflogen.

Nachdem der Sommerflugplan 2025 damit in den Startlöchern steht den Erfolgskurs des FKB fortsetzt, lohnt bereits ein Blick auf den kommenden Winterflugplan 2025/2026, der im Oktober startet. Mit ihm bietet der FKB eine neue, attraktive Flugstrecke: Ab 27.10.2025 startet die ungarische Wizz Air jeweils jeden Montag, Mittwoch und Freitag vom FKB nach Chișinău in Moldawien.

Für den bevorstehenden Sommerflugplan erwarten die Verantwortlichen des Baden-Airpark erneut Rekordergebnisse: „Nachdem wir im vergangenen Jahr mit großer Freude erstmals mehr als 1,8 Mio. Passagiere begrüßen durften, ist es unser erklärtes Ziel, im neuen Jahr 2025 die Schwelle von 2 Mio. Reisenden zu durchbrechen“, erklärt Geschäftsführer Uwe Kotzan.

Damit bei den erwarteten Rekordzahlen die Vorfreude auf die individuell bevorstehende Flugreise auch alle mit ihr verbundenen logistischen Anforderungen übersteht, bittet der Flughafen Karlsruhe/Baden auch in diesem Jahr wieder um Unterstützung durch vorausschauende Planung: Die Flughafengesellschaft rät allen Passagieren, die Ankunft am Flughafen auf mindestens zweieinhalb bis drei Stunden vor Abflug zu terminieren. Unbedingt sollte dabei auch die tagesaktuell angespannte Verkehrslage berücksichtigt werden. Insbesondere können Baustellen im Umkreis des Flughafens, wie etwa die voraussichtlich noch bis Juli andauernde Sperrung der L75 in Hügelsheim, zu deutlichen Verzögerungen bei der Anfahrt führen, die unbedingt im Vorfeld bedacht werden sollten.

Der Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) zählte 2024 mehr als 1,8 Mio. Passagiere bei über 40.000 Flugbewegungen und ist in seiner Doppelfunktion als Airport und Gewerbe-/Technologiestandort ein wichtiger Wirtschaftsfaktor mit über 250 hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Durch seine Lage in der Rheinebene und der Nähe zu Frankreich ist er sowohl Gateway für Incoming Verkehre in den Schwarzwald und ins Elsass als auch bevorzugter Abflugort für alle im Südwesten, die attraktive Verbindungen, kurze Wege und den persönlichen Service schätzen.

